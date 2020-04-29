Москва, , 20:42 — REGNUM Среди российских военнослужащих за последние сутки выявлено 84 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается 29 апреля в информационном бюллетене Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах в период с марта по 29 апреля установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанного числа инфицированных на сегодняшний день 332 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 253 человека содержатся в изоляторах по месту службы, 451 человек изолирован на дому и ещё восемь человек находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения.

Выздоровело за весь период эпидемии 82 военнослужащих с коронавирусной инфекцией.

В Минобороны также сообщают, что число выявленных инфицированных среди военнослужащих в высших военных учебных заведениях, включая курсантов и слушателей,возросло до 1075 человек, среди преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений — до 277 человек.

Кроме этого, коронавирусная инфекция выявлена у 279 лиц из числа гражданского персонала Вооружённых сил.