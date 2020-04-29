Прага, , 20:34 — REGNUM О засухе в Чехии сообщил 29 апреля глава министерства охраны окружающей среды страны Рихард Брабец, передаёт Чешское радио.

Экологи заявили, что в стране наблюдается такая засуха, какой на чешской территории не было уже 500 лет.

По словам Брабеца, в последние годы в стране не выпадает привычного объёма осадков. Воды в подземных источниках становится всё меньше и меньше, поскольку они не успевают восстановиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля власти Польши заявили о том, что в стране засуха, выпало мало осадков, и это может иметь плохие последствия.

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