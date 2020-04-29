Челябинск, , 20:33 — REGNUM В Челябинской области уже подготовлен план выхода из обязательной самоизоляции. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 29 апреля на брифинге.

Он отметил, что вначале будут открыты парки и другие общественные пространства. Потом снимут ограничения с торговли в розницу непродовольствеными товарами, возобновят работу музеев, фитнес-центров и некоторых других объектов.

«В последнюю очередь мы будем рассматривать возобновление культурно-массовых мероприятий», — подчеркнул глава Южного Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в регионе растёт число заболевших COVID-19. За последние сутки основной прирост дали Златоуст и Магнитогорск.