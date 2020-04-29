Москва, , 20:32 — REGNUM К концу апреля будет завершено строительство 8 из 16 новых многофункциональных медицинских центров Минобороны, об этом сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов на заседании коллегии военного ведомства.

«На сегодняшний день опережающими темпами завершено строительство 2-х центров в городах: Нижний Новгород и Одинцово. Завтра, в соответствии с установленным сроком, принимаем центры в Калининграде, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Оренбурге и Новосибирске. Общая емкость сданных до конца месяца медицинских учреждений составит 800 койко-мест», — заявил Иванов.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ идет строительство 16 новых высокотехнологичных медицинских центров, на которое правительством РФ было дополнительно выделено 8,8 миллиарда рублей.