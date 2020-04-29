Москва, , 20:26 — REGNUM Известный российский бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и основатель одноименного телеканала Константин Малофеев заявил, что он заразился коронавирусом. Об этом сам Малофеев заявил сегодня, 29 апреля, в эфире телеканала «Царьград».

Малофеев рассказал, что симптомы у него начали проявляться неделю назад, но при этом симптоматика не характерная.

«Все это время у меня не повышалась температура. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с легкими», — рассказал Малофеев.

Из-за того, что характерных симптомов у него не было, тест на коронавирус ему сделали не сразу. Сограждан Малофеев призвал заказывать тест на дом, чтобы не усиливать нагрузку на государственную систему здравоохранения.