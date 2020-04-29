Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM В Свердловской области приехавший из Москвы проведать свою мать гражданин наплевал на требование контролирующих органов соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. При этом у него выявили COVID-19, написал в инстаграм губернатор Евгений Куйвашев.

Изначально москвич прибыл в Тюмень. Там ему выдали памятку с номером телефона горячей линии. Он позвонил, у него взяли анализ. Но сидеть на самоизоляции он не смог — поехал в свердловское село Крутое проведать свою мать. Там же он встречался со своими знакомыми и друзьями, а потом с компанией съездил в Туринск.

Спустя несколько дней стали известны результаты его анализа. Тест на коронавирус оказался положительным. Окончательный результат его матери пока ожидается. Оба находятся в инфекционном отделении больницы Тавды. В список контактных вошли 24 человека из Туринска, Тавды и села Крутого.

«Повеселился от души! Правда теперь невесело всему селу, Тавде и Туринску», — отметил Евгений Куйвашев.

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