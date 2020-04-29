Душанбе, , 20:17 — REGNUM Запланированные на 30 апреля и 3 мая авиарейсы по вывозу российских граждан из Таджикистана на Родину отложены на неопределённый срок, сообщает сегодня, 29 апреля, посольство России в Таджикистане.

В сообщении говорится, что все вопросы о возможности осуществления этих рейсов обговариваются с таджикистанской стороной.

Также в посольстве попросили граждан России, ожидающих выезда из Таджикистана, внимательно следить за информацией по данному вопросу на официальном сайте ведомства, или на странице посольства в социальной сети Facebook.

На данные рейсы будут допущены лишь те пассажиры, которые заполнили соответствующие электронные формы на портале «Госуслуги», напомнили в посольстве.

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