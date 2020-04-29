Лондон, , 20:15 — REGNUM Великобритания теперь находится на третьем месте по количеству летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщил 29 апреля журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

По его словам, количество летальных исходов превысило 26 тысяч. Это произошло после того, как британский минздрав включил в число умерших ещё 3811 человек.

Раньше в статистику смертности среди пациентов с коронавирусом входили только те, кто скончался в больницах, а теперь сюда входят и умершие в домах престарелых и других учреждениях, а также дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первом месте по числу умерших с диагнозом COVID-19 находятся Соединённые Штаты. На втором месте — Италия.

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