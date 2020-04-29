Чебоксары, , 20:11 — REGNUM В Чувашии дачникам и садоводам разрешат поехать на участки, но при соблюдении ряда условий. Помимо санитарных требований, они должны иметь при себе документы. Отдельные обязанности возложены на перевозчиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики, отметив, что в настоящее время по инициативе главы региона Олега Николаева готовится соответствующий нормативный акт.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Дачный сезон в республике будет открыт 1 мая. При этом на межмуниципальных маршрутах требования будут ужесточены.

«Условия провоза пассажиров — заполняемость только половины салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. Все пассажиры, а также водители должны быть в масках. Перевозчик обязан своевременно дезинфицировать автобус и иметь распечатанный электронный пропуск», — отмечают в пресс-службе, призывая покупать билеты не в кассах, а онлайн, используя сайты автовокзалов.

Власти также рекомендуют использовать личные автомобили для поездки на дачу.

«Проверку транспорта организуют во всех муниципалитетах. Соблюдение правил перевозчиками и пассажирами проконтролируют сотрудники полиции и свыше 200 мобильных бригад. Только в Чебоксарах будут усилены 12 постов на выездах из города. Будут останавливать как автобусы, так и личные автомобили: проверять соблюдение санитарных норм и наличие необходимых разрешений», — предупреждают в регионе.

Жители, которые собираются на дачи и садовые участки, должны иметь при себе документы, подтверждающие право собственности на дачу, жилой дом или садовый участок.

В настоящее время по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева готовится нормативный акт, закрепляющий возможность поездки на дачу в период режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля в Чувашии при входе и нахождении в магазинах и общественном транспорте, включая такси, жители обязаны носить гигиенические маски, либо другие изделия, их заменяющие. Собственникам магазинов и других предприятий предписано обеспечить бесплатную раздачу, либо продажу на входе

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Напомним, в Чувашии официально за последние сутки установлено 37 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 539. Выздоровели 97 пациентов. Умерли восемь человек, все они были старше 62 лет и имели тяжёлые сопутствующие заболевания.