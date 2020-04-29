Москва, , 20:06 — REGNUM Рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции содержат препараты, почти все из которых доказали свою эффективность. Об этом 29 апреля заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе «Распознать и победить COVID-19».

«Фактически все препараты, которые сегодня включены в методические рекомендации, уже есть доказательная база в определённой степени. Во-первых, они все протестированы in vitro, и подтвердили свою противовирусную активность», — заявил Мурашко.