Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM В Петербурге еще несколько павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» будут переоборудованы под временный госпиталь для приема больных с легкой формой COVID-19. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее в 7-ом павильоне «Ленэкспо» за неделю был развернут госпиталь для больных с легкой формой COVID-19. Планируется, что он в ближайшее время примет заболевших.

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Смольный заключил соглашение с «Газпромом» на предоставление в безвозмездное пользование еще несколько павильонов выставочного комплекса.

«Сегодня губернатор Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер в телефонном разговоре обсудили возможность расширения госпиталя для больных с легкой формой COVID-19 в «Ленэкспо». Была достигнута договоренность о безвозмездной передаче городу еще двух павильонов для организации госпиталя», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам.

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