Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM В Свердловской области не будут запрещать продавать алкоголь. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Вопрос ему задал один из свердловчан. Гражданин при этом отметил, что если спиртное окажется под запретом, то люди могут пойти покупать суррогат.

«Волноваться не надо!» — ответил глава региона. При этом он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы разрешение продавать спиртное воспринималось как призыв к его употреблению. И напомнил, что нужно соблюдать режим самоизоляции, собираться компаниями нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продажа алкоголя ограничена с 10:00 до 19:00 по местному времени. При этом в соседней Курганской области она полностью запрещена.