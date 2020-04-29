Москва, , 20:00 — REGNUM Средства индивидуальной защиты (СИЗ) производятся в возрастающем объёме. Об этом 29 апреля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе «Распознать и победить COVID-19».

«Сегодня ситуация со средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально. Мы видим, что запасы средств индивидуальной защиты уже имеются, но ни в коем случае нельзя руководителям учреждений здравоохранения, органов управления здравоохранением регионов оставлять этот вопрос без внимания», — заявил Мурашко.