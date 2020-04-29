Москва, , 19:55 — REGNUM Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снизились за два инкубационных периода, в ходе которых действует режим самоизоляции. Об этом заявила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней — это время между тем, как вирус попадает в организм, и когда появляются признаки инфекционного заболевания. За две инкубации мы значительно снизили темп прироста», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзопа отметила, что если в начале эпидемии ежедневный прирост выявленных инфицированных составлял 23−30%, то на сегодняшний день он снизился до 7−8%.