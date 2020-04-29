Тунис, , 19:55 — REGNUM Введённый из-за пандемии режим чрезвычайного положения в Тунисе продлён до 29 мая, сообщили 29 апреля в пресс-службе тунисского президента.

Напомним, режим ЧП в Тунисе был введён не из-за пандемии, а в связи с терактом в ноябре 2015 года. Действие этого режима с тех пор периодически продлевается.

24 ноября 2015 года в центре Туниса произошёл теракт: был взорван автобус, в результате чего погибли 13 человек, в том числе исполнитель акции. Ранения получили два десятка человек.

Ответственность за содеянное взяли на себя террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Режим ЧП первоначально был введён только на месяц.

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