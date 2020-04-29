Ижевск, , 19:53 — REGNUM В течение последних 12 дней в Удмуртию приехали 5407 человек. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

«Почти 1000 граждан приехали на перекладных, как мы называем, самоходом, и мы их зафиксировали как приезжих уже непосредственно дома», — рассказал глава региона.

2093 человека прибыли железнодорожным транспортом, 133 человека приехали через аэропорт, и 2224 жителя Удмуртии — личным автотранспортом.

Все эти граждане в настоящее время должны находится на 14-дневном карантине. Однако рейд в Ижевске показал, что из 470 человек 82 не находятся в тех местах, которые указали по приезде в республику.

«При этом у нас есть факты, что они сознательно нарушают режим самоизоляции», — уверен Бречалов. Нарушители не только выходят на работу, но и «праздно проводят время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что в течение дня 28 апреля было выявлено 63 человека, которые нарушили предписанный режим самоизоляции. Он добавил, что штраф для них будет составлять от 15 до 40 тыс. рублей. Также мэр Ижевска заявил, что в майские праздники ожидается приезд нескольких сотен граждан «из столичных городов».