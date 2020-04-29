Тула, , 19:43 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у главы министерства здравоохранения Тульской области Алексея Эрка. Об этом стало известно 29 апреля. Чиновник находится на самоизоляции в своём рабочем кабинете.

«Заболевание у меня протекает в легкой форме. И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе. В кабинете у меня есть все необходимое, чтобы провести длительный срок в изоляции. Приемную использую как тамбур — мне туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи. Вот привезли спальные принадлежности. А я выхожу, используя все средства защиты, забираю все, что нужно, — риск минимален. С коллегами обсудил все условия», — рассказал порталу MySlo сам Алексей Эрк.

Он также добавил, что продолжает работу в прежнем режиме.

«При режиме работы министерства с 8 утра и часто за полночь забываешь, что ты в кабинете. У меня на столе — компьютер. Все данные стекаются именно туда. Я мобилизован на работу. Постоянно сводки, селекторные совещания, ВКС. Да и бумажную работу никто не отменял. Прогнозов давать не хотелось бы. Вы знаете, что коронавирусная инфекция у многих, не только у меня, протекает в легкой форме. Поэтому более половины заболевших туляков находятся с COVID-19 дома, под присмотром врачей. Ну, а тут за мной присматривает целое министерство (шутка)», — сказал Эрк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Тульской области на 29 апреля подтверждено 873 случая заражения коронавирусом, 90 случаев — за последние сутки.