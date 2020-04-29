Мурманск, , 19:40 — REGNUM В Мурманской области создаются временные рабочие места для тех, кто потерял работу из-за пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Сейчас в областном правительстве готовится законопроект по созданию временных рабочих мест для граждан, которые потеряли работу из-за пандемии. На 2020 год создаются сотни вакансий общественно-полезной направленности с гарантированным заработком. Планируется взаимодействие муниципалитетов и центров занятости с работодателями, определение количества рабочих мест, финансовые доплаты из областного бюджета, которые пойдут на зарплату людям», — рассказали в штабе.

Северянам будет предложена работа в сфере благоустройства территорий, доставки продуктов и лекарств, дезинфекции помещений, плотницких и малярных работ и так далее. В проекте примут участие более 130 предприятия региона, будет создано более 1100 рабочих мест, зарплата с учётом отработанного времени составит 41 800 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области оставшимся из-за пандемии без работы выплачивают единовременное пособие размером с МРОТ.