Москва, , 19:37 — REGNUM Продление ограничений в связи с эпидемией коронавируса основано на уточнённых данных о характере инфекции. Об этом 29 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе «Распознать и победить COVID-19».

«Наши предложения, которые были приняты, основывались на том, что для нового вируса важны два аспекта: это то, что он передаётся от человека к человеку и передаётся достаточно быстро. И поэтому нужно разобщить людей, чтобы прервать эту передачу. И то, что он достаточно долго живёт на поверхностях, и для этого нужно обрабатывать всё, что есть вокруг», — заявила Попова.

«То есть меры личной гигиены и дезинфекция в общественных местах — это важная составляющая нашей сегодняшней жизни и противоэпидемических мероприятий», — подчеркнула она.