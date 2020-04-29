Москва, , 19:37 — REGNUM Китай в течение ближайшего месяца поставит в Россию около 1,6 млн защитных медицинских костюмов, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Отмечено, что это дополнительные поставки, на данный момент в Россию уже завезено почти 1,5 млн таких костюмов.

«Примерно столько же — 1,585 млн — еще законтрактовано и будет отгружено в ближайший месяц», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что «дышащие» защитные костюмы для медиков в России производятся в недостаточном количестве и лишь к концу апреля их производство может дойти до уровня 25 тыс. штук в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 апреля в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека скончались от вызванных им заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки тысяч людей просят не отдавать уральский институт ОММ под COVID-19