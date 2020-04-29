Екатеринбург, , 19:35 — REGNUM Более 60 тысяч человек поддержали петицию против перепрофилирования уральского НИИ Охраны материнства и младенчества под пациентов с COVID-19. На вечер 29 апреля её подписали 61 353 человека.

Петиция размещена на одном из порталов и адресована правительству России и федеральному Минздраву. Поводом для её создания стало включение объекта в предварительный перечень зданий для перепрофилирования под под лечение больных COVID-19

Перечень утвердил 24 апреля председатель правительства страны Михаил Мишустин. Граждане просят чиновников отказаться от этой идеи. Они отмечают, что в уральском НИИ ОММ проводят сложнейшие операции, некоторые из которых не делают больше нигде в России. Ежемесячно врачи проводят 24 уникальные операции на плоде. А каждый день отдел госпитализации получает пять-шесть заявок на оказание высокотехнологичной медпомощи, в том числе и внутриутробной хирургии. Если из-за пандемии его закроют, нуждающимся в помощи беременным будет некуда обратиться.

«Мы не хотим умирать! Мы хотим жить и растить наших детей!» — отмечают авторы петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев тоже выступил против передачи института под лечение COVID. 27 апреля он направил Мишустину письмо, в котором попросил исключить ОММ из перечня и предложил альтернативу.

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