Аден, Йемен, , 19:33 — REGNUM В ООН опасаются резкого роста числа заболевших COVID-19 в Йемене, 29 апреля сообщает агентство Reuters.

Ранее в Йемене был выявлен только один случай коронавирусной инфекции, однако еще пять новых случаев COVID-19 были обнаружены в Адене.

Согласно заявлению ООН, существует «очень большая вероятность», что коронавирус уже распространяется по стране, и ситуацию просто не смогли отследить.

Читайте также: COVID-19 в Италии: выздоровевших за день в семь раз больше, чем умерших