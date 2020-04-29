Ижевск, , 19:33 — REGNUM В Удмуртии в майские праздники усилят контроль правоохранителей в популярных у любителей шашлыков местах. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

«Майские праздники у нас ассоциируются с шумными, весёлыми компаниями, семейными компаниями. Все хотят провести их на природе, у реки за шашлыком. Я надеюсь, не стоит ещё раз говорить, что делать этого не надо», — отметил Бречалов.

В местах массового пребывания граждан будут по максимуму применяться положения кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Хотя мы этого делать очень не хотим», — заверил глава республики.

При этом Бречалов привел в пример сообщение одного из пользователей, «некоего Хлебникова», который, указав номер своего автомобиля, приглашает на шашлыки. Глава Удмуртии сетует, что не до всех жителей доходит «вся серьезность ситуации, при том, что в республике созданы достаточно сбалансированные условия для работы и жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 29 апреля выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых в республике заражений коронавирусом достигло 228. 28 человек полностью выздоровели и выписаны, восемь граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.