Москва, , 19:30 — REGNUM Граждане России будут вывезены специальным авиарейсом из Франкфурта-на-Майне в Москву в пятницу, 1 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи России.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа, вылет рейса AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва запланирован на 1 мая, 20:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт смогут попасть только граждане, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

В Минкомсвязи напомнили, что для регистрации на рейс необходимо заполнить соответствующую анкету на портале государственных услуг. На основании этих заявок будут формироваться списки пассажиров.