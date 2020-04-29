29 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 19:27 — REGNUM Заявление врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, что он «постарается вернуть Арктический форум в Архангельск», опирается на документы, и на то, что он в должности замминистра Минэкономразвития РФ был одим из инициаторов форума в Архангельске.

Освоение Арктики велось на протяжении веков из Архангельска. Новую Землю русские обживали с помощью ненецких поселенцев.

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Решение провести Арктический форум в Архангельске в распоряжении правительства Российской Федерации № 2016-р от 24 сентября 2016 года, подписанном тогдашним председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В нем принималось предложение Минэкономразвития России и правительства Архангельской области о проведении с 2017 года в Архангельской области один раз в 2 года Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Был образован оргкомитет, было рекомендовано федеральным органам власти, местному самоуправлению, научным и образовательным организациям и деловым кругам оказать содействие в подготовке форума. Форум был проведен в 2017 году на высоком уровне, с 2400 официальных участников и до 3000 гостей.

Но в октябре 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга был назначен Александр Беглов. В Петербурге не все просто в смысле поддержки кремлевских назначенцев. А. Беглов получил социологию хуже ожидаемой, и под его избрание стали собирать всевозможные ресурсы. К тому времени кураторство Арктики перешло от Минэкономразвития РФ, поддерживающего как площадку форума Архангельск, к Минвостокразвития РФ. Покровитель министерства Юрий Трутнев имеет, судя по многим его заявлениям, критическое отношение к проектам Архангельской области. Он заявил, что архангельская инфраструктура не готова к приему форума на высоком уровне. Ради мероприятия под государственника А. Беглова, можно было согласиться с какой угодно аргументацией.

На самом деле Петербург, в сравнении с Архангельском, в части проведения форума имеет три преимущества. Первое — гостиничные ВИП номера, любимые чиновниками-гостями форума и их сопровождающими. Второе — зал способный комфортно вместить всех гостей форума. В Архангельске зал драмтеатра с мягкими креслами вмещает 1200 человек. 7000 можно собрать в Ледовом дворце профсоюзов, но на стульях из кожзаменителя. И третье — охраняемый периметр в месте проведения.

Очевидным минусом для федеральной власти являлась несправедливость по отношению к Архангельску, откуда в течении 400 лет шло создание Русской Арктики. Форум терял арктическую изюминку, которую могли ему дать только арктические регионы. Санкт-Петербург, самопровозглашенный в 2019 году «столицей Арктики», в выступлениях первых лиц государства так в этом качестве и не прозвучал. Дошло до того, что в начале 2020 года Мурманск через Минвостокразвития РФ внес на рассмотрение правительства РФ проект территории опережающего развития «Столица Арктики» — в пику Петербургу. Ни Петербург, ни Мурманск, не имеют оснований так называться, так как решения по Арктике принимаются в Москве. И наконец, перенос в Санкт Петербург по причине «неготовности регионов принимать» давал понять всем областным и республиканским столицам что «их номер шестнадцатый» — что неполезно федерации. Но для избрания Александра Беглова так надо, и все смирились.

Арктический форум в Санкт-Петербурге был проведен 9−10 апреля 2019 года. На нем побывало 3600 участников — всего на треть больше чем в Архангельске. В итоге всеобщей мобилизации А. Беглов избрался губернатором. Делались заявления, что Арктический форум в Санкт-Петербурге навсегда, что здесь ему и место. Заявления не опирались на решения правительства РФ.

В распоряжении правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 304-р за подписью Дмитрия Медведева в предыдущее распоряжение вносились изменения. Пункт 1 излагался в следующей редакции «Проводить с 2019 года один раз в 2 года Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». В 2019 году форум провести в Санкт — Петербурге в 2019 году». В таком же духе — провести форум в 2019 году высказался и оргкомитет форума. О постоянном проведении речи не шло.

В 2020 году выборы губернатора теперь уже в Архангельской области, и борьба против проведения следующего форума в городе, откуда пошла «Русская Арктика», будет борьбой против кандидата избранного В. Путиным на должность губернатора этого региона. Переходящее знамя Арктического форума сейчас важнее в Архангельске.