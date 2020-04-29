Самара, , 19:25 — REGNUM В Самарской области власти с 1 мая вводят «масочный режим». Об этом сообщает региональный оперативный штаб Самарской области по противодействию распространению коронавируса и профилактике.

«С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим», — сказано в сообщении оперативного штаба Самарской области.

Уточняется, что данное решение власти Самарской области приняли по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора.

«Масочный режим» предполагает запрет на появление в общественных местах без медицинских масок.

Ранее аналогичный режим был введен в Калужской области.