Самара, 29 апреля 2020, 19:25 — REGNUM В Самарской области власти с 1 мая вводят «масочный режим». Об этом сообщает региональный оперативный штаб Самарской области по противодействию распространению коронавируса и профилактике.
«С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим», — сказано в сообщении оперативного штаба Самарской области.
Уточняется, что данное решение власти Самарской области приняли по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора.
«Масочный режим» предполагает запрет на появление в общественных местах без медицинских масок.
Ранее аналогичный режим был введен в Калужской области.