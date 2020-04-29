Женева, Швейцария, , 19:22 — REGNUM Совещание чрезвычайного комитета ВОЗ пройдёт 30 апреля, сообщил 29 апреля журналистам гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он пояснил, что пришло время для очередного совещания, ведь с момента объявления наивысшего уровня чрезвычайной ситуации из-за коронавируса истекло практически три месяца.

Теперь нужно понять, какие коррективы внести в действия по борьбе с коронавирусом и в целом оценить ситуацию с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВОЗ 30 января 2020 г. объявила чрезвычайную ситуацию в мире из-за коронавируса.

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