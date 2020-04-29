Ижевск, 29 апреля 2020, 19:20 — REGNUM В Удмуртии с 30 апреля для всех граждан вводится обязательство о ношении масок. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.
Так, медицинские маски необходимо носить на всех видах общественного транспорта, в такси, а также на остановках общественного транспорта.
Кроме того, в масках нужно посещать аптеки, аптечные пункты, магазины, организации и индивидуальных предпринимателей.
«Сейчас нет проблем с приобретением одноразовых и многоразовых масок. Цена одноразовых масок в Удмуртии одна из самых низких среди регионов РФ», — отметил глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели с 6 по 13 апреля снижение цен на медицинские маски зафиксировано в трёх регионах России — Марий Эл, Удмуртии и Калужской области, свидетельствовали данные мониторинга ФАС России.
Так, в Удмуртии снижение стоимости составило 20%, маски продаются по 16 рублей за штуку.