Ижевск, , 19:20 — REGNUM В Удмуртии с 30 апреля для всех граждан вводится обязательство о ношении масок. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

Так, медицинские маски необходимо носить на всех видах общественного транспорта, в такси, а также на остановках общественного транспорта.

Кроме того, в масках нужно посещать аптеки, аптечные пункты, магазины, организации и индивидуальных предпринимателей.

«Сейчас нет проблем с приобретением одноразовых и многоразовых масок. Цена одноразовых масок в Удмуртии одна из самых низких среди регионов РФ», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели с 6 по 13 апреля снижение цен на медицинские маски зафиксировано в трёх регионах России — Марий Эл, Удмуртии и Калужской области, свидетельствовали данные мониторинга ФАС России.

Так, в Удмуртии снижение стоимости составило 20%, маски продаются по 16 рублей за штуку.