Мурманск, , 19:20 — REGNUM Мурманские власти продлили срок действия меры соцподдержки людям, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Губернатор Андрей Чибис поручил Минтруду внести изменения в даты в сторону продления предоставления гражданам единовременной региональной доплаты до 31 мая 2020 года.

Напомним, в Мурманской области с учётом федеральной части безработные граждане из-за коронавируса получают северный МРОТ — 27 899 рублей. Выплату уже успели получить свыше 300 человек.