Село Долгоруково, Липецкая область, , 19:15 — REGNUM В Липецкой области в Долгоруковской районной больнице заражение коронавирусом подтверждено у шести сотрудников, в том числе у заведующей поликлиникой, главного врача и его заместителя по медицинской части. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.

Пациентов с положительными результатами анализа на коронавирус перевели в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу.

В Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском и Становлянском районах прекращён приём больных в отделениях Долгоруковской больницы, за исключением инфекционного отделения. Поликлиника также временно прекратила приём. Экстренную и неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской помощи. Экстренную помощь в стационаре оказывает Тербунская ЦРБ.

К главврачу власти региона обещали принять «меры воздействия» после закрытия больничного.

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