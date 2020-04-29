Сыктывкар, , 19:14 — REGNUM В Коми за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у 14 человек, общее число зараженных выросло до 611. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Медленно растет и число выздоровевших — за сутки и больниц выписаны четыре пациента. Всего в республике успешно перенесли инфекцию 63 человека. Под медицинским наблюдением находится 3898 человек, из них 3634 контактировали с заболевшими, 264 — прибыли из-за рубежа.Напомним, в Коми скончались шесть пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2.