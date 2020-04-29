Златоуст, Челябинская область, , 19:12 — REGNUM Порядка 1000 жителей челябинского Златоуста получили постановления Роспотребнадзора об обязательной изоляции после вспышки COVID-19. Об этом сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что медики отработали второй и третий круг контактов, а также повторно прошлись по первому. Он и дал в основном новые случаи заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Ранее в одной из больниц города произошла вспышка CJVID-19. Заболели 44 пациента и сотрудника. К настоящему времени число заболевших, с учётом контактных лиц, существенно выросло.

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