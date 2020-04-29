Рим, , 19:04 — REGNUM По данным на вечер среды, 29 апреля, в Италии умерли 27 682 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 323, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 382.

Выздоровели 71 252 человек, за день этот показатель увеличился на 2311 (днем ранее — на 2317).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2086 (днем ранее — на 2091). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 203 591. В настоящее время заражены 104 657 человек— на 548 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается.