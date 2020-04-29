Златоуст, Челябинская область, , 19:02 — REGNUM В челябинском Златоусте усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Об этом заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Всего в город направлено 20 экипажей областного управления ГИБДД. На четырёх въездах дежурят посты ДПС. Между районами Златоуста идут усиленные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в одной из больниц города произошла вспышка COVID-19. Изначально было известно о 44 заразившихся, это пациенты и сотрудники учреждения. К настоящему времени количество заражённых существенно выросло. Только за последние сутки в городе выявили 32 подтверждённых случая заболевания.