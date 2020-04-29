Красногорск, , 18:59 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что Подмосковье вышло «на плато» по количеству случаев заражения коронавирусом. Об этом Воробьев заявил сегодня, 29 апреля, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Воробьева, сейчас в Подмосковье зарегистрировано 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 686 человек.

«На плато мы вышли… наверное, это плато. По поводу роста — это 5−7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится», — сказал Воробьев.

Также Воробьев заявил, что на майские праздники будет существенно усилен контроль за жителями области, чтобы не допустить массовых гуляний, которые могут привести к распространению коронавируса.

«Погода <…> будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», — сказал Воробьев.