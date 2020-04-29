Афины , , 18:57 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом в Греции выявлено за сутки, сообщил 29 апреля греческий министр здравоохранения Сотирис Циодрас.

За это же время в стране скончался один человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло в Греции 139.

Общее количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Греции достигло 2576.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Греции призвали сограждан научиться жить с маской — подобно тому, как они научились жить с ремнём безопасности в машине.

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