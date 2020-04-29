Пенза, , 19:07 — REGNUM В Пензе танк Т-34, стоявший на постаменте у краеведческого музея с 1981 года, прошел реставрацию и выехал из ремонтного цеха своим ходом, сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

На своей странице в соцсети министр поделился видео, подтверждающее, что боевая машина на ходу. Пензенским специалистам была поставлена задача подготовить легендарную машину для парада Победы. С постамента танк сняли в июле прошлого года. Он пока без башни, но уже шустро передвигается на своих отремонтированных гусеницах, сообщает Penzainform. Работы было сделано немало, но главная сложность заключалась в отсутствии конструкторской документации на некоторые узлы и агрегаты.

Танк выпущен в 1946 году, участия в Великой Отечественной войне он не принимал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе началась подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Городские улицы украсят 52 баннера, который разместят по маршруту следования Бессмертного полка и по основным улицам, а также на въездах в город.

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