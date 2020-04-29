Кемерово, 29 апреля 2020, 18:52 — REGNUM В Кемеровской области проживает более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
«Пенсии по линии ПФР получают 358 участников Великой Отечественной войны, 140 инвалидов ВОВ, тружеников тыла — 7664 человека, 272 бывших узников концлагерей, 185 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — уточнили в отделении.
Также пенсии получают вдовы погибших и умерших участников войны — 3335 человек.