Берн, , 18:52 — REGNUM Ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) смягчают власти Швейцарии. Об этом 29 апреля сообщила журналистам в ходе брифинга в Берне глава Федерального министерства юстиции и полиции Карин Келлер-Зтуттер.

Келлер-Зтуттер отметила, что снятие ограничений на въезд в страну будет проходить поэтапно. С 11 мая, на первом этапе, будут рассмотрены запросы на въезд и пребывание на территории Швейцарии для работы выходцев из стран ЕС и ЕАСТ.

Начиная с 11 мая кантоны будут рассматривать все заявления на получение вида на жительство или приграничной визы, поданные до введения ограничений на въезд 25 марта работниками из стран ЕС и ЕАСТ и разрешения о найме на краткосрочную работу у работодателя в Швейцарии, если срок найма превышает 90 дней в году. Кроме того, появится возможность воссоединения семей для граждан Швейцарии и стран ЕС.

При этом будет сохранён приграничный контроль с соседними странами, его модифицируют с учётом возрастания траффика из-за возврата к работе в Швейцарии граждан соседних европейских стран.

Второй этап снятия ограничений на въезд в страну начнётся с 8 июня.

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