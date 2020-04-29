Москва, , 18:49 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба правительства.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сообщил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Из обнародованного пресс-службой документа следует, что ограничения на въезд отменяются для участников государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, а также лиц, участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесённых в специальный список ФСБ России.

При этом в распоряжении не уточняется, на какой именно срок продлеваются ограничительные меры. Михаил Мишустин в ходе заседания отметил, что «пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ Российской Федерации».