Грозный, , 18:48 — REGNUM Жители Чечни не в полной мере исполняют режим самоизоляции. Оперативный штаб должен предпринять усиленные меры, для того чтобы ограничить контакты населения. Об этом 29 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Отметив, что детям позволяют выходить на улицу и контактировать со сверстниками, чеченский лидер заявил, что «такое нас не устраивает», так как в этом он видит «возможность распространения коронавирусной инфекции».

«Поручил членам Оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения», — заявил глава Чечни.

Он также отметил, что принятыми строгими ограничительными мерами в двух населенных пунктах — Новые Атаги и Гойты — удалось погасить очаги распространения коронавирусной инфекции.