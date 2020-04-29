Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Финансирование новых, еще не построенных станций метро в Петербурге сократится почти на 3,6 млрд рублей в 2020 году. Как сообщили 29 апреля в Смольном, губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое перераспределяет средства между объектами Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«Общий объем бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов петербургского метрополитена, не изменяется», — уверяют в Смольном.

При этом из документа следует, что по крайней мере в 2020 году строительство еще не существующей Красносельско-Калининской линии, которую долгие годы ждут на юго-западе города, потеряет почти 1,6 млрд рублей из 6 млрд рублей. Речь идет об участке от «Казаковской» до «Обводного канала-2», включая проектирование участка от «Казаковской» до «Путиловской».

С электродепо «Красносельское» на этой ветке снимают 165 млн из 300 млн рублей.

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Строительство Лахтинско-Правобережной ветки от «Спасской» до «Морского фасада» потеряет 1 млрд 77 млн рублей из 4,5 млрд рублей. Это затронет первый пусковой комплекс от «Спасской» до «Большого проспекта».

Почти всего финансирования лишается Невско-Василеостровская линия на участке от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» — из 600 млн остались лишь 100 млн рублей.

В такой же ситуации оказалась Фрунзенско-Приморская линия: финансирование строительства участка от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» сокращается с 200 млн до 50 млн рублей.

Проектно-изыскательские работы по строительству новых станций, на нехватку которого постоянно жалуются чиновники, тоже сокращены на 100 млн, остается еще 895 млн рублей.

Еще 50 млн рублей забирают с замены эскалаторов на «Площади Восстания-2», 250 млн рублей — с реконструкции тяговой сети 825В на «зеленой» ветки.

Добавляют средства только на полную замену эскалаторов на станции «Технологический институт-1», увеличивая финансирование с 614 млн до 1 млрд 240 млн рублей.

Кроме того, 3,3 млрд рублей добавлены в графу «перенесенные работы по объектам ввода метрополитена», чтобы закрыть объемы по тем новым участкам «зеленой» и «фиолетовой» линий, которые уже были сданы в прошлом.

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