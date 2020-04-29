Челябинск, , 18:42 — REGNUM В Челябинской области по подозрению в коррупции задержаны бывший и нынешний сотрудники управления Ростехнадзора. Об этом сообщает областное управление СКР.

Действующего подозревают в получении взятки, а бывшего — в посредничестве в передаче денег. Следователи считают, что преступление произошло 28 апреля. Сумма взятки от представителя одной из фирм составила 40 тыс. рублей. Взамен в фирме якобы ожидали подписания разрешения на ввод газового трубопровода в эксплуатацию.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ России. Подозреваемых задержали. Идёт сбор доказательств.