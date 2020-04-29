29 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Андрей Ганжа, , 18:59 — REGNUM Человек — это, конечно, «способ существования белковых тел», но не только. Это еще и «инструментальная ценность», состоящая из запаса привычек, знаний, социальных и личностных качеств, воплощенных в способности выполнять труд с целью получения экономической ценности. Этот постулат лежит в основе теории «человеческого капитала» и понимания необходимости инвестиций в человека.

Кабинет министров Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Высоколобые ученые, вслед за нобелевским лауреатом Теодором Шульцем, чаще всего под «человеческим капиталом» понимают средства, вложенные в человека для развития его потенциала. Но для государства сами люди и человеческие коллективы являются «капиталом», использование которого еще каких-то тридцать лет назад позволяло Украине производить все — от пищевого спирта ГОСТа 5968−07 до авианесущего крейсера «Варяг» на стапелях дважды ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции «Черноморского судостроительного завода» в Николаеве.

Сейчас ни о каких «Варягах» на Черноморском или «Мриях» (Ан-225) на Киевском механическом заводе речь уже даже не идет. Но «человеческий капитал» все еще вносит в финансовую систему Украины более чем весомый вклад. Речь идет о «заробитчанах», или «гастарбайтерах» (приглашенных работниках). Об украинцах, работающих за рубежом по временному найму. О людях, благодаря которым значительная часть украинского населения еще имеет возможность выживать. О которых украинское государство очень мало что знает и, похоже, не желает чего-то знать. Даже финансовых результатов трудомигрантского процесса. Доказательства? Пожалуйста…

В апреле Всемирный банк опубликовал 42-страничную справку «COVID-19 Crisis Through a Migration Lens» (Кризис COVID-19 через объектив миграции), где было указано, что Украина является крупнейшим получателем денежных переводов от гастарбайтеров в Европейско-Центрально-Азиатском регионе, получив в 2019 году 15,8 миллиарда долларов, или 29,2% от валового внутреннего продукта страны.

А вот украинский Центральный банк в конце 2019 года считал, что за десять месяцев переведено 9,7 миллиарда, а к концу года ожидается 11,5 миллиарда. Почувствуйте разницу: 4,3 миллиарда долларов, или 120 миллиардов гривен, или 12,3% доходной части украинского бюджета — 2020. Это может означать только одно: в Нацбанке Украины не умеют или не хотят считать. И такая версия вполне укладывается в пазл нынешней украинской власти, считающей возможным проводить подсчет населения по количеству находящихся в его пользовании СИМ-карт.

Ну да Бог с ним, с украинским правительством, интеллект и арифметические способности уже никого не удивляют. Беда в тех последствиях, которые будут вызваны кризисом заробитчанства на Украине.

Судя по данным Всемирного банка, 2019 год был годом «жирным». В страны Европы и Центральной Азии мигранты перевели 65 миллиардов долларов (+6,6%), из которых 15,8 — на Украину. И следует отдавать себе отчет, что это меньшая часть «добычи». Потому что никто не сможет подсчитать кеш, привозимый мигрантами во время коротких визитов домой. Но даже самые приблизительные прикидки дают ошеломляющие цифры.

По явно заниженным данным министерства социальной политики Украины от 2018 года, постоянно трудились за границей 3,2 миллиона украинцев, а с учетом сезонных работников цифра доходила до 9 миллионов. И если предположить, что «постоянный» трудяга приезжал домой хотя бы ОДИН раз в год и привозил с собой хотя бы ОДНУ ТЫСЯЧУ долларов, то количество поступившей валюты в страну сразу увеличивается на 20%. А приезжают чаще и привозят больше — это из опыта общения с такими гастарбайтерами. А значит, очень трудно не согласиться с выводом аналитиков ресурса «ЛИГА.бизнес», что трудовые мигранты сегодня — это самая большая отрасль экономики Украины, больше, чем металлургия и сельское хозяйство.

Ближайшее будущее этой отрасли печально. В 2020 году Всемирный банк прогнозирует падение объемов денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии на 27,5%, или на 18 миллиардов долларов. И вряд ли стоит сомневаться, что в Европе больше всех это коснется Украины. Потому что поток трудовых мигрантов после окончания карантинной истерии будет восстанавливаться прежде всего в станах — членах ЕС (Румынии и Болгарии), а также в очень интересующей Евросоюз Сербии.

Нет, украинское присутствие на европейском «рынке мигрантских услуг», безусловно, сохранится. Хотя бы потому, что оно никуда не исчезало. По информации президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василя Воскобойника (на начало апреля), «за рубежом работают от трех до пяти миллионов граждан Украины. На Украину вернулись не более 5−10% из них. То есть примерно до 300000». Украинский премьер Шмыгаль считает, что на Родину вернулось около двух миллионов мигрантов. Опять шокирующая разница в цифрах!

Но куда больший шок ожидает Украину в связи с будущим «возвращенцев». Премьер Шмыгаль «идентифицирует» этих людей как «чрезвычайно квалифицированную, обученную в Европе рабочую силу, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку». Ладно, не будем обсуждать «высокую технологичность» работников полей, конвейеров и сиделок. Но что Шмыгаль предлагает вернувшимся?

«Правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в «большом строительстве» — строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры». Причем это будут «очень простые рабочие места», чтобы люди «могли элементарно прожить два-три месяца», и зарплаты там будут в пределах 6000−8000 гривен. Могу себе представить тех же польских заробитчан, томящихся желанием поработать на Шмыгаля за 250 евро в месяц. Да минимальная ставка для работы по контракту в той же Польше — 16 злотых, или три с половиной евро. В ЧАС!!!

И еще очень большой вопрос, захотят ли вернуться на Украину те мигранты, которые закрепились за кордоном? В ведь их там от 50% «по Шмыгалю» до 90% «по Воскобойнику. Поскольку то, что вытворяет правительство Украины, они вполне могут расценить как ловушку: «попал-пропал». Ведь пандемия — пандемией, а страда по расписанию. Финляндия уже остро нуждается в рабочих руках для уборки раннего урожая и планирует разрешить въезд 15 тысячам украинцев. Поляки готовы организовывать чартерные рейсы для сельскохозяйственных рабочих.

Но что «на выходе»? 200 украинцев 23 апреля улетели в Финляндию, а потом… А потом посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск жалуется: «После доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают». Зато глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с барской небрежностью рассуждает об эпидемической опасности авиапутешествий и потрясает знанием логики: «Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности» . Финны, и это естественно, уже готовы отказаться от украинских рабочих рук, ведь свято место пусто не бывает.

А премьер Шмыгаль вообще превращает страну в «невыездную»; «Мы хотим попробовать оставить людей в Украине и приложим к этому максимальные усилия. В Украине также полно работы». Какой работы? Той, что за 6−8 тысяч гривен в месяц? После четырех долларов в час?

Интересно, кстати, а Денис знает, что «свобода передвижения людей» — это вообще-то один из четырех столпов демократии Евросоюза?

Какие могут быть последствия кризиса украинского заробитчанства? Похоже, тщательно планируемого правительством. Невооруженным глазом видно два:

Финансовый: в страну не будут завезены миллиардные объемы валюты, что еще более снизит покупательский спрос населения и превратит доходную часть бюджета-2020 в фикцию. Там уже и так дыра по итогам первого квартала.

Демографический: получит новый импульс уже и так наблюдаемый процесс «невозвращения» гастарбайтеров и вывоза ими за пределы Украины своих семей и близких. Страна будет тем самым лишаться «человеческого капитала».

И если первое следствие объективно обусловлено планетарным «кризисом коронавирусной истерии», то второе — это уже только от «большого ума» украинского правительства.