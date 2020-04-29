Москва, , 18:40 — REGNUM Солдат, призванных на службу в Вооруженные силы РФ этой весной отправят к местам службы в условиях строгой изоляции от гражданских лиц, об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны, заявил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

«Для обеспечения сохранения здоровья молодого пополнения, все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты с другими лицами. Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами или воинскими эшелонами, при этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих сокращено на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами» — разъяснил адмирал.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения весеннего призыва военкоматы проводят больщую часть работы с призывниками в режиме онлайн, а по прибытии на службу все новобранцы сдадут тест на коронавирус.

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