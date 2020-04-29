Красногорск, , 18:38 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами. Об этом Воробьев заявил сегодня, 29 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже месяц в России действует режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронаврусной инфекции. В рамках этого режима в большинстве субъектов Федерации гражданам предписано оставаться дома в режиме самоизоляции, чтобы избежать распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин заявил, что постепенный выход из режима самоизоляции в стране начнется с 12 мая. Выход из ограничительных мер не будет однородным на всей территории, так как эпидемиологическая ситуация в разных регионах различается.

За нарушение режима самоизоляции гражданам грозит административный штраф.