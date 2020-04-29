Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM В Санкт-Петербург из Италии вечером в среду, 29 апреля, вернутся 37 человек. По данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», прибытие рейса «Аэрофлота» SU2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва ожидается в 19:26 мск.

Самолет А321, на котором до Петербурга летят 37 пассажиров, а до Москвы — 68, вылетел из итальянской столицы в 16:23 мск. В Россию на нем вернется 105 соотечественников, застрявших в Италии из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ.

На рейс регистрировали только граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

У всех прибывших граждан возьмут анализы на коронавирус, лиц с признаками ОРВИ сразу госпитализируют в медицинские стационары. Прибывшим вручат предписания о необходимости соблюдения двухнедельного строгого карантина, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Тех, у кого в силу разных причин нет возможности находиться в домашней изоляции, отправят на карантин в обсерватор.

Это уже десятый вывозной рейс в Санкт-Петербург из-за рубежа за время пандемии. Днем ранее в Петербург из Израиля вернулись 84 петербуржца и жителя Ленинградской области. С начала апреля через «Пулково» в Россию вернулись более 800 человек.

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