Анкара, , 18:34 — REGNUM Турция преодолела пик эпидемии коронавируса, заявил 29 апреля журналистам глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

По его словам, уровень смертности от COVID-19 в Турции — самый низкий в Европе, а нового роста числа заболевших не ожидается.

При этом он отметил, что ограничительные меры будут сохраняться до конца мая.

Коджа уточнил, что почти 60% зараженных коронавирусом проживают в Стамбуле и власти считают успехом сдерживание эпидемии в мегаполисе, где живут 20 млн человек.

Ранее минздрав Турции сообщал, что в стране заражены коронавирусом более 114 тыс. человек, из которых порядка трёх тыс. скончались.

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