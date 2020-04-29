Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал жителей покинуть города в период майских праздников. Об этом чиновник сообщил на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Призываем максимально ограничить контакты. У кого есть возможность — покинуть город на своем автомобиле в близком кругу», — сказал Козловских.

Если удаётся выбраться на дачу, то не стоит собираться на шашлыки с соседями, предупредил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники на Среднем Урале будет действовать масочный режим. Продолжает действовать бессрочный режим «самоизоляции».

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