Москва, , 10:03 — REGNUM Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы «Письма с фронта» — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Письма с фронта

«Каждый год 9 мая мы все вместе празднуем очередную годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. И с каждым годом, отдаляющим нас от мая 1945-го, всё сильней ощущается потребность по-человечески взглянуть на подвиг наших прадедов, дедов и отцов. Разглядеть сквозь череду ушедших лет подлинное отношение людей к войне, к Родине, к семье, к чести человека и солдата», — считают участники движения «Суть времени».

Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная Минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы.

Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. Жертва защитников нашей Родины — священна. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — священный урок равенства и справедливости.

Великая Отечественная война — одно из ключевых событий в истории человечества и, наверное, главное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы и угрозой Японии. Наш советский народ — переживший полноценный геноцид — остановил строительство нового, извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение — теперь уже расовое — стало бы нормой жизни.

Нацизм и фашизм не были искоренены окончательно, но День Победы 9 мая 1945 года всё ещё не даёт им восстать в своём откровенном обличии.

Эта война не стала последней, но её трагический опыт всегда служит моментом истины для всех нас.

Священная память о той войне служит ясным напоминанием о возмездии для любого внешнего врага нашего народа и основой исторического единства для ныне расколотых народов СССР.

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.

Сквозное вещание «Писем с фронта» начнется сразу после полуночи по московскому времени 1 мая, и продлится до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

Мы представим читателям и слушателям 75 писем защитников нашей страны, 75 реальных судеб.

Все голоса проекта «Письма с фронта»:

Техническая команда проекта: Наталья Басай, координатор проекта; Елена Щербакова, видеограф; Иван Шилов, художник-иллюстратор; Дмитрий Апостолов, звукорежиссер (Санкт-Петербург).

Куратор проекта: Валентина Андреева, заместитель главного редактора ИА REGNUM